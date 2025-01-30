Минстрой пошел на поводу у застройщиков? Чем обернутся требования к отделке квартир
Юрист Крохин раскритиковал требования Минстроя к отделке квартир
С 1 марта в России начнут действовать минимальные требования к отделке квартир в новом жилье. Минстрой установил требования к поклейке обоев, покраске стен, штукатурке и укладке ламината. Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, будет ли ремонт от застройщика более качественным.
Документ министерства с перечнем требований разместили на портале проектов нормативных правовых актов. Приказ разделили на три блока, описав в каждом правила для оформления стен, пола и потолка. В ведомстве подчеркнули, что нововведения должны ограничить количество недочетов в отделке.
Нововведение также предполагает уменьшение выплат за выявленные недостатки — их снизят с 5% до 3% от стоимости договора. Гарантия на ремонт внутри жилья составит один год вместо трех, а на сам дом — на три года вместо пяти лет.
Указ вступит в силу 1 марта 2025 года. До 7 февраля в документ можно внести правки.
Крохин подчеркнул, что с юридической точки зрения поправки можно назвать произволом застройщика, который и так имел место быть последние годы.
«Не секрет, что застройщики — крупные олигархические группы. Они использовали труд неквалифицированных мигрантов из стран СНГ. И, по сути, Минстрой пошел на поводу у застройщиков, которые не хотят повышать качество, хотят продолжать использовать труд мигрантов и заселять ими наши города», — заявил он.
Собеседник 360.ru добавил, что узаконивание произвола застройщика станет серьезным ударом по правам потребителей — россиян, которые пытаются улучшить жилищные условия.