Минстрой пошел на поводу у застройщиков? Чем обернутся требования к отделке квартир

С 1 марта в России начнут действовать минимальные требования к отделке квартир в новом жилье. Минстрой установил требования к поклейке обоев, покраске стен, штукатурке и укладке ламината. Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, будет ли ремонт от застройщика более качественным.

Документ министерства с перечнем требований разместили на портале проектов нормативных правовых актов. Приказ разделили на три блока, описав в каждом правила для оформления стен, пола и потолка. В ведомстве подчеркнули, что нововведения должны ограничить количество недочетов в отделке.

Нововведение также предполагает уменьшение выплат за выявленные недостатки — их снизят с 5% до 3% от стоимости договора. Гарантия на ремонт внутри жилья составит один год вместо трех, а на сам дом — на три года вместо пяти лет.

Указ вступит в силу 1 марта 2025 года. До 7 февраля в документ можно внести правки.