Депутат Панеш отметил, что в феврале 2026 года россияне смогут добиться перерасчета платы за отопление

В феврале 2026 года россияне смогут добиться перерасчета платы за отопление, но рассчитывать на автоматическое снижение сумм в квитанциях не стоит. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он подчеркнул, что перерасчет возможен только при нарушениях со стороны поставщиков услуг. Граждане должны отстаивать свои права, чтобы получить компенсацию. Температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов в обычных комнатах и +20 градусов в угловых. В регионах с суровым климатом требования могут быть выше. Также существуют строгие ограничения по перерывам в отоплении — не более 24 часов в месяц суммарно. За каждый час превышения этих сроков плата должна уменьшаться на 0,15 процента.

Представители управляющей или ресурсоснабжающей организации обязаны провести замеры температуры воздуха и радиаторов и оформить соответствующий документ. Этот акт, подписанный всеми сторонами, является основанием для перерасчета. Если управляющая компания отказывается от выезда или составления акта, рекомендуется производить самостоятельные замеры температуры каждый час и фиксировать данные в письменном заявлении.

С готовым актом и заявлением необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или напрямую к поставщику тепла. Размер возврата зависит от длительности нарушений и площади жилья. При систематическом недогреве сумма перерасчета может быть значительной, особенно если проблемы затрагивали весь дом.

Депутат также напомнил, что с начала 2026 года в домах с общедомовыми приборами учета проводится годовая корректировка платы за отопление в первом квартале. Она может быть как в сторону уменьшения, так и увеличения — в зависимости от фактического потребления тепла.