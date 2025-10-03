Минсельхоз опроверг сообщения о дефиците сахарной свеклы

Сбор сахарной свеклы в этом году ожидается на уровне 48,1 миллиона тонн, что на 6,7% больше показателя 2024 года. Об этом 360.ru сообщили в Минсельхозе.

Ведомство прокомментировало информацию о якобы фиксирующемся в этом году неурожае сахарной свеклы и рисках повышения цен на сахар.

«На сегодняшний день в России собрано около 22,7 миллиона тонн сахарной свеклы — это на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — подчеркнули в пресс-службе.

Среди регионов, лидирующих в производстве свеклы, оказались Кубань, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Пензенская области, а также Башкортостан и Татарстан.

Ведомство добавило, что средняя урожайность культуры повысилась почти на 4% — до 384 центнеров с гектара, а в Рязанской области этот показатель достиг отметки в 513,7.

«В активной фазе и уборка других культур. Уже собрано порядка 3,5 миллиона тонн овощей открытого грунта — это на 9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — подчеркнули в Минсельхозе.

По его данным, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее Telegram-канал Mash предупредил россиян о возможности подорожания сахара на 20%. Он отметил, что из-за неурожайности свеклы цены взлетят уже к Новому году.