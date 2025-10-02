Цены на сахар взлетят к концу года: почему россиян ждет несладкая жизнь?
Экономист Колташов: сахар к Новому году подорожает минимум на 10%
Сахар, а вместе с ним кондитерские изделия, десерты и лакомства могут значительно подорожать уже к концу года. К чему это приведет, подсчитал 360.ru.
Что случилось со свеклой
По данным Telegram-канала Mash, цены на сахар могут подняться на 20% из-за неурожайности сахарной свеклы уже к Новому году. В этом случае цены на ходовой продукт скакнут с 68 до 81 рубля за килограмм.
Больше всего сахарной свеклы выращивают в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. По сравнению с прошлым годом урожайность в этих регионах снизилась на четверть. Проблемы у аграриев начались в мае, когда заморозки побили посевы.
Из-за этого им пришлось пересеивать около 80% площадей. Еще одним ударом по свекле стала засуха, которая настала именно в тот момент, когда корнеплоды набирают массу.
В результате урожайность упала до 252 центнеров с гектара. По итогам уборки можно сказать, что отгрузки сахарной свеклы в среднем упали по России в два раза, а в Белгородской области — на 96%.
360.ru обратился за комментариями в Минсельхоз, но на момент публикации получить информацию оперативно не удалось.
На сколько подорожает сахар
Возможность подорожания сахара в беседе с 360.ru подтвердил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
По его мнению, взлет цен к Новому году составит минимум 10%. Эксперт подчеркнул, что в России долгое время урожай свеклы был избыточным, что сильно повлияло и на ситуацию по производству сахара, и на экспорт.
Сейчас, если у нас наступит стадия, когда сахар подорожает, то это процентов на 10 может повысить цены на варенье, на сахаросодержащие конфеты, продукты и кондитерские изделия разного рода. При этом я не учитываю другие факторы: рост тарифов, рост стоимости топлива, который произошел на наших глазах.
Василий Колташов
Колташов добавил, что на цены повлияет множество факторов. На базовые продукты точно не повысится только НДС — его удержат на уровне 10%.
«Но если оценивать это с точки зрения перспективы, то это хороший сигнал начать отказываться от сахара и заменять его на стевию, то есть на природный сахарозаменитель», — добавил эксперт.
Он назвал сахар «дешевым видом удовольствия, за который потом дорого приходится платить у зубного врача». Также экономист напомнил о захватывающей мир эпидемии ожирения, связанной в том числе с доступностью сладкого и газировок.
По мнению Колташова, ради оздоровления населения в стране можно снизить НДС на продукты с сахарозаменителями, чтобы они могли конкурировать с привычными, но более вредными лакомствами.