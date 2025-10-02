Цены на сахар взлетят к концу года: почему россиян ждет несладкая жизнь?

Сахар, а вместе с ним кондитерские изделия, десерты и лакомства могут значительно подорожать уже к концу года. К чему это приведет, подсчитал 360.ru.

Что случилось со свеклой

По данным Telegram-канала Mash, цены на сахар могут подняться на 20% из-за неурожайности сахарной свеклы уже к Новому году. В этом случае цены на ходовой продукт скакнут с 68 до 81 рубля за килограмм.

Больше всего сахарной свеклы выращивают в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. По сравнению с прошлым годом урожайность в этих регионах снизилась на четверть. Проблемы у аграриев начались в мае, когда заморозки побили посевы.

Из-за этого им пришлось пересеивать около 80% площадей. Еще одним ударом по свекле стала засуха, которая настала именно в тот момент, когда корнеплоды набирают массу.

В результате урожайность упала до 252 центнеров с гектара. По итогам уборки можно сказать, что отгрузки сахарной свеклы в среднем упали по России в два раза, а в Белгородской области — на 96%.

360.ru обратился за комментариями в Минсельхоз, но на момент публикации получить информацию оперативно не удалось.