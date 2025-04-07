Подросткам с 14 лет разрешили работать в выходные и праздники

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий работодателям право привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте от 14 лет. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь компании смогут трудоустраивать подростков, которые достигли 14-летнего возраста. Речь идет о работе в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул.
Дети смогут работать по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые получают государственную поддержку и включены в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений. Для трудоустройства 14-летние должны предоставить письменное согласие одного из родителей.
Если на работу попытается устроиться ребенок-сирота, ему необходимо согласие от органа опеки и попечительства. По достижении 15-летнего возраста будет требоваться согласие только самого ребенка.
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