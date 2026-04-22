Минпросвещения поддержало удаление видео с оскорблениями учителей из соцсетей
Призыв председателя Госдумы Вячеслава Володина удалять видео с оскорблениями преподавателей из социальных сетей поддержали в Минпросвещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Речь идет о публикациях, распространяемых в соцсетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории», — пояснили в министерстве.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, подобный контент наносит ущерб профессии учителя, а также создает опасную модель поведения среди подростков.
«Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых», — подчеркнул он.
Ранее Володин назвал распространение оскорбительных в отношении российских педагогов видео провокациями со стороны украинских спецслужб.