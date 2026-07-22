Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»

Министерство просвещения создало механизм возврата средств за коммерческие путевки в Международный детский центр «Артек». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привела пресс-служба ведомства .

Министерство принимает меры по поддержке семей в связи с приостановкой отдыха детей в Крыму.

«Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни — финансовый вопрос полностью решен», — отметил Кравцов.

Заявки детей, не успевших попасть в «Артек», рассмотрят в приоритетном порядке, когда центр возобновит свою работу, добавил он.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов выпустил указ о приостановке работы детских оздоровительных и туристических учреждении с 22 июня по 1 сентября в целях обеспечения безопасности. К 26 июня из «Артека» вывезли всех детей.