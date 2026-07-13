Минпросвещения опровергло слухи о рекомендациях цветов одежды для детей

Министерство просвещения России опровергло слухи о рекомендациях цветов одежды для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что подобные документы не разрабатывали и не утверждали, а также не делали официальных заявлений по темам, которые активно обсуждают в медиапространстве в последнее время.

«Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — подчеркнули в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Минпросвещения якобы заявили о рисках для детей из-за «бежевых мам». Как рассказала психолог Ирина Тарасова, модный тренд может замедлять развитие ребенка: знакомство с окружающей средой через зрительные ощущения — один из главных элементов развития.