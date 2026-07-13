Психолог Таранова объяснила, что «бежевые мамы» ограничивают визуальный опыт детей
Модный тренд на «бежевых мам» может замедлять развитие ребенка. Ограничение визуального опыта лишает мозг необходимых стимулов для роста. Об этом сообщила психолог Ирина Таранова в интервью ИА НСН.
По ее словам, знакомство с окружающей средой через зрительные ощущения — один из главных элементов развития.
«Если мы делаем акцент на бежевых оттенках, то при таком развитии ребенок получает меньше сенсорного опыта, а значит его развитие идет медленнее», — объяснила специалист.
Она также обратила внимание на важность чувства меры. Перенасыщение яркими красками может перевозбудить нервную систему и вызвать у малыша сенсорную усталость.