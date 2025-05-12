Минпромторг предложил разработать единый стандарт русской кухни

Минпромторг планирует популяризировать русскую кухню и создать рабочую группу по выработке ее стандарта. Об этом сообщил 360.ru статс-секретарь — заместитель министра Роман Чекушов.

«Подробное описание, что значит „русская кухня“, на государственном уровне просто отсутствует. Хотя русская кухня — это неотъемлемая часть нашего культурного наследия», — заявил он.

Чиновник заявил о большом потенциале развития этого сектора экономики.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой президента Белоруссии Александра Лукашенко, раскрыл секрет, чем угощали гостей в Кремле на приеме накануне Дня Победы. По его данным, в меню были такие блюда, как пельмени с осетриной и щучьей икрой, уха по-карельски, медальоны из оленины с лесными грибами, а также крымские и краснодарские вина.