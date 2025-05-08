Прибывших на 9 Мая лидеров в Кремле накормили борщом и пельменями с осетриной

Глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы, угощали блюдами традиционной русской кухни и отечественными винами. Меню опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Среди угощений, поданных на обед, были пельмени с осетриной и щучьей икрой, а также салат с крабом и клубникой.

В списке первых блюд были борщ с телятиной и уха по-карельски. На второе — филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированная утка со спаржей.

На десерт гости могли выбрать щербет из морошки или яблочный пирог с ванильным мороженым.

В винной карте значились — крымское «Блан де Неж» и краснодарское «Казак Красная Горка», каждое из урожая 2022 года.

На обеде с иностранными делегациями в Кремле президент Владимир Путин поднял тост за поколение победителей и Победу в Великой Отечественной войне. Также он призвал международное сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, передал RT.