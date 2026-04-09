Минпромторг перечислил первые товары для «российской полки»

Первыми категориями товаров, которые появятся на «российской полке», станут косметика, парфюмерия и бытовая химия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

По его словам, эти товары уже полюбились потребителям.

«Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил Чекушов.

Законопроект о «российской полке» Минпромторг подготовил в 2025 году. Согласно ему, в торговых залах станет обязательно размещать полки с непродовольственными товарами отечественного производства.

Вступление законопроекта в силу перенесли на 1 марта 2027 года.

