Минпромторг назвал сроки полета самолета «Байкал» с двигателем ВК-800

Минпромторг: первый полет «Байкала» с ВК-800 ожидается в ближайшее время

Первый полет нового легкомоторного самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 ожидается уже в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве отметили, что Уральский завод гражданской авиации уже изготовил опытные версии самолета и силовой установки, провел испытания агрегата на летающей лаборатории Як-40.

«В настоящее время ведутся сертификационные испытания. В ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800», — заявили в Минпромторге.

Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что стране нужны самолеты для подобных перевозок.

Самолет «Байкал» рассчитан на девять мест и заменит на местных воздушных линиях советский Ан-2. Первый полет воздушного судна прошел 30 января 2022 года, он провел в воздухе порядка 25 минут на высоте 500 метров.