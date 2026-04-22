Минпромторг готовит новую программу поддержки фармацевтической отрасли

Минпромторг России разрабатывает новую программу поддержки фармацевтической отрасли, которая предусматривает субсидирование затрат на третью фазу клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве.

Речь идет о лекарствах, которые первые или лучшие в своем классе.

«В этом году планируется проведение отбора претендентов на получение субсидии, а сами выплаты компенсаций начнутся с 2027 года», — добавили в ведомстве.

При этом поддержку окажут постфактум. Ее получат только те проекты, по которым производители уже завершили все необходимые клинические исследования и получили регистрационное удостоверение на лекарственный препарат.

Новая мера позволит российским фармкомпаниям активнее заниматься разработкой и клиническими исследованиями оригинальных препаратов.

У отечественной фарминдустрии уже есть заметные результаты. Так, компании из Московской области вошли в число лидеров рейтинга лучших производителей лекарственных препаратов по версии Forbes за 2025 год.