Компании из Подмосковья вошли в рейтинг Forbes лучших производителей лекарств

Фармацевтические компании из Московской области заняли высокие позиции в рейтинге лучших производителей лекарственных препаратов по версии Forbes за 2025 год. Среди них — ГК «Рус Биофарм», «Валента Фармацевтика», «Биннофарм Групп», «Канонфарма продакшн», «Р-Фарм», «Герофарм» и другие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Рейтинг составлен на основе комплексной оценки деятельности компаний по пяти ключевым критериям. Среди них: доля локализованной продукции, объем продаж, динамика выручки, количество брендов лекарственных препаратов в обращении и число разрешений на проведение клинических исследований за последние три года.

Включение подмосковных предприятий в авторитетный рейтинг свидетельствует о высокой конкурентоспособности региональной фармацевтической отрасли, устойчивом росте компаний и их значительном вкладе в развитие отечественного производства лекарственных средств.

Например, компания «Биннофарм Групп» активно инвестирует в развитие своих активов в Подмосковье. У нее функционирует собственный R&D-центр в городском округе Красногорск. Ежегодно объем инвестиций в подмосковные предприятия компании превышает 1 миллиард рублей. Фармацевтический завод «Алиум» в Оболенске значительно увеличил объемы производства, что подтверждает устойчивую динамику роста и расширение производственного потенциала предприятия.