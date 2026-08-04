Минобрнауки запустит проект «Университет родительства» для студентов

Минобрнауки России намерено запустить в вузах просветительский проект «Университет родительства», цель которого — подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве.

«Университет родительства», «Университет семьи» — рабочее название разрабатываемого <…> проекта, направленного на формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей», — заявили в ведомстве.

В рамках инициативы будут проводить просветительские встречи студентов и преподавателей с многодетными родителями, семейными психологами, специалистами по межличностным отношениям и экспертами по социальным и психологическим аспектам семейной жизни.

В министерстве подчеркнули, что встречи будут организовывать в неформальном ключе и на добровольной основе.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин назвал крепкую семью залогом развития России.