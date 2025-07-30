Минобрнауки Ингушетии опровергло сообщения об обысках

Обыски в здании Министерства образования и науки Ингушетии не проводились, распространившаяся в прессе информация по этому поводу не подтвердилась. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Насколько мне известно, никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
Сообщения об обысках силовиков в Минобрнауки Ингушетии появились днем в среду, 30 июля. Предполагалось, что следственные мероприятия могут быть связаны с делом о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к проведению ЕГЭ, однако официальных подтверждений этому не поступало.
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