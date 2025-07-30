Силовики провели обыски в здании Минобрнауки Ингушетии

«Интерфакс» сообщил об обысках в здании Минобрнауки Ингушетии

В здании Министерства образования Ингушетии прошли обыски. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах республики.

«Силовики провели следственные действия в Минобразования Ингушетии, на период проведения обысков вход в здание был заблокирован», — сообщил собеседник агентства.

Предположительно, это может быть связано с делом о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к ЕГЭ. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество» против экс-директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности Министерства образования и науки республики. Фигуранты подделывали документы с целью хищения бюджетных денег в 2016–2018 годах.

В июле с обысками нагрянули к вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко. Визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье.