Минобороны рассекретило архивы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов

Минобороны России рассекретило архивы к 80-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Документы опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Среди материалов — директивы Ставки Верховного Главнокомандования, наградные документы участников операции по освобождению города, справки о действиях противника и сводки разведчиков.

Также Минобороны в честь годовщины операции запустило на сайте мультимедийный раздел «Освобожденный Таллин утопал в цветах».

Таллин освободили 22 сентября 1944 года во время наступательной операции войск Ленинградского фронта под шефством маршала Леонида Говорова.

Ранее в России рассекретили документы о работе советских военных разведчиков накануне и в период Великой Отечественной войны. В материалах оказалась информация, указывающая на то, что Адольф Гитлер собирался победить Советский союз за три недели, а также пленить Иосифа Сталина.