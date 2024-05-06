Документы о планах гитлеровцев взять в плен Сталина рассекретили в России | 360°

Общество 06 мая 2024, 16:40 Документы о планах гитлеровцев взять в плен Сталина рассекретили в России ГРУ рассекретило данные о планах гитлеровцев взять в плен Сталина РИА «Новости»

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В России рассекретили документы о работе советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. Опубликованные данные говорят о том, что Адольф Гитлер намеревался победить СССР за три недели и взять в плен Иосифа Сталина, сообщило РИА «Новости».

Рассекреченные документы Минобороны передало в Музей Победы. Участниками торжественной церемонии стали начальник ГРУ Генштаба ВС — заместитель начальника Генштаба Герой России адмирал Игорь Костюков, а также гендиректор музея Александр Школьник.

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По словам Костюкова, не обнародованные ранее документы раскрывают героический подвиг бойцов невидимого фронта в предвоенный период и в тяжелые годы борьбы советского народа против фашистских оккупантов.

Часть документов, датированных 25 марта 1941 года, говорит о намерении фашистской Германии напасть на Советский Союз, что подтверждает личная переписка Гитлера с политическим руководством Румынии.

В частности, в одном из донесений в адрес начальника разведуправления Генштаба Красной армии говорится о том, что гитлеровцы рассчитывали в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться победы, взять в плен Сталина и правительство с помощью сообщников в СССР. Также в их планы входило полное окончание противостояния на восточном фронте в августе, чтобы в сентябре начать вторжение в Англию.