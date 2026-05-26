Минобороны предложило ввести особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Министерство обороны выпустило представление по особому режиму полетов малой авиации в Московской воздушной зоне. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения будут распространяться на полеты гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 метров. Они не коснутся регулярных рейсов, а также медиков, спасателей, и работ по госконтрактам. Ограничения не затронут выполнение авиационно-химических работ, мониторинг трубопроводов и линий электропередач.
«В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до пользователей воздушного пространства», — сообщили в ведомстве.
Ранее подмосковные ПВО сбили четыре БПЛА, летевшие на Москву.