Минобороны предложило ввести особый режим полетов в Московской воздушной зоне

Фото: День Победы в Центральном парке «Патриот» Одинцовского округа: самолеты на военно-исторической реконструкции / Медиасток.рф

Министерство обороны выпустило представление по особому режиму полетов малой авиации в Московской воздушной зоне. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения будут распространяться на полеты гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 метров. Они не коснутся регулярных рейсов, а также медиков, спасателей, и работ по госконтрактам. Ограничения не затронут выполнение авиационно-химических работ, мониторинг трубопроводов и линий электропередач.

«В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до пользователей воздушного пространства», — сообщили в ведомстве.

Ранее подмосковные ПВО сбили четыре БПЛА, летевшие на Москву.