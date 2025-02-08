Минобороны потребовало с ОАО «РЖД» 5,5 миллиона рублей

Министерство обороны России предъявило иск к ОАО «Российские железные дороги» с требованием выплатить более 5,5 миллиона рублей. Запись об иске появилась в картотеке арбитражных дел.
Как следует из карточки, дело с 4 февраля этого года ведет арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований Минобороны к «РЖД» составляет 5 515 579,32 рублей.
Подробности дела на сайте суда не раскрываются.
В конце января Минобороны подало иски на сумму более четырех миллиардов рублей к своему подрядчику — Военно-строительной компании. А в прошлом году — еще несколько исков на 14 миллиардов рублей. Бывшего директора ВСК тогда арестовали.
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