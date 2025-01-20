Минобороны подало иски еще на 4 миллиарда рублей к Военно-строительной компании

Минобороны России подало иски на сумму более четырех миллиардов рублей к своему подрядчику — Военно-строительной компании. Материалы дела оказались в распоряжении ТАСС .

Арбитражный суд Москвы принял иски к производству. В картотеке инстанции содержатся 10 заявлений, поданных министерством с 10 по 13 января. Общая сумма исковых требований — 4 021 508 717 рублей.

В прошлом году Минобороны подало к своему подрядчику иски на 14 миллиардов рублей. Бывшего директора ВСК арестовали.

ППК «Военно-строительная компания» входит в систему Минобороны и занимается возведением домов и микрорайонов для военных.

В ноябре Следственный комитет выявил хищение в рамках гособоронзаказа. Во время капремонта воинской части в Свердловской области в 2021 году похитили десятки миллионов рублей.