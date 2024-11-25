Замглавы НИИ «Бауманки» получил реальный срок за взятку

Суд приговорил замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Борзова к 8,5 года за взятку

Басманный суд приговорил замглавы НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова к 8,5 года лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщил ТАСС.

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