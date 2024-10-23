Минобороны обратилось в суд для взыскания десятков миллионов рублей

Министерство обороны России обратилось в суд с требованием о взыскании более 29 млн рублей с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева. Об этом ТАСС рассказали в Арбитражном суде Москвы.

Предприятие разрабатывает артиллерию и снаряды для нужд Вооруженных сил. По предварительным данным, речь идет как минимум о трех исках со стороны оборонного ведомства, но их суть пока что не раскрывается.

Знакомый с материалами дела источник рассказал, что некоторые из них связаны с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений, так считает Минобороны.

Ранее суд арестовал недвижимость и 29 счетов бывшего главного кадровика Минобороны. Его заподозрили во взяточничестве в особо крупном размере.