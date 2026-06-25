В РГБ имени Ленина создадут закрытое хранилище для деструктивной литературы

В Российской государственной библиотеке имени Ленина будет создано закрытое хранилище деструктивной литературы, заявила на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) замминистра культуры Жанна Алексеева. Об этом сообщило РБК.

По словам Алексеевой, в спецхран попадут произведения, которые были представлены на исторических территориях России и носят при этом деструктивный характер.

Также замминистра сообщила, что библиотеки страны перестали пополнять фонды книгами авторов-иноагентов. В министерстве признали недопустимым использование такой книжной продукции на выставках и культурно-просветительских мероприятиях.

Теперь библиотеки будут тратить выделенные из бюджета субсидии на приобретение изданий по рекомендательным спискам, Минкульт будет четко и жестко контролировать закупки.

Ранее директор РГБ Вадим Дуда заявил, что люди приходят в библиотеки в том числе и за общением.