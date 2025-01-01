Катаева признали иноагентом за получение денег от финансируемой Швецией НКО

Журналиста Дениса Катаева* внесли в перечень иностранных агентов за получение денег от российской некоммерческой организации, финансируемой из Швеции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Получение средств от НКО выявила Федеральная служба по финансовому мониторингу. Также журналист распространял материалы других иностранных агентов.

Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов еще в сентябре 2023 года. В ведомстве отмечали, что журналист активно выступал за предоставление Украине вооружения. Ранее Катаев* работал на телеканале «Дождь»**, а сейчас является сотрудником французского СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов.

*Лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Признан в России СМИ-иноагентом.