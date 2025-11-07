Минюст внес в список иноагентов акциониста Крисевича
Минюст обновил реестр иностранных агентов в России, включив в него еще шесть человек и два проекта. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.
Иноагентами признали активиста Бориса Золотаревского*, акциониста Павла Крисевича*, политологов Георгия Чижова* и Маргариту Завадскую*, историка Алексея Уварова* и предпринимателя Александра Пичугина*.
Также в список попали проект «Черта»* и форум «Словоново»*.
В Минюсте отметили, что Золотаревский* распространял материалы иноагентов и недостоверные сведения о Вооруженных силах России.
Крисевич* распространял ложные сведения о решениях российской власти.
Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку* за невыполнение обязанностей иноагента.
*Признаны в России иноагентами.