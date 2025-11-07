Минюст внес в список иноагентов акциониста Крисевича

Фото: РИА «Новости»

Минюст обновил реестр иностранных агентов в России, включив в него еще шесть человек и два проекта. Информацию об этом опубликовали на  сайте ведомства.

Иноагентами признали активиста Бориса Золотаревского*, акциониста Павла Крисевича*, политологов Георгия Чижова* и Маргариту Завадскую*, историка Алексея Уварова* и предпринимателя Александра Пичугина*.

Также в список попали проект «Черта»* и форум «Словоново»*.

В Минюсте отметили, что Золотаревский* распространял материалы иноагентов и недостоверные сведения о Вооруженных силах России.

Крисевич* распространял ложные сведения о решениях российской власти.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку* за невыполнение обязанностей иноагента.

*Признаны в России иноагентами.

