Минюст внес в реестр иноагентов комика Дениса Чужого и журналиста Трещанина

Стендап-комика Дениса Алесина* (Дениса Чужого*), блогера Тумсо Абдурахманова*, журналиста Дмитрия Трещанина* и проект «Говорит НеМосква»* внесли в реестр иноагентов. Об этом сообщил Минюст в своем пресс-релизе .

В министерстве подчеркнули, что все перечисленные распространяли недостоверную информацию о российской политике, выступали против специальной военной операции, а также создавали и распространяли контент других иностранных агентов.

Все физические лица и авторы проекта живут за пределами России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте разрабатывают проект по новым ограничениям для иноагентов. В частности, любые их доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет.

* Выполняют функции иностранных агентов в России.