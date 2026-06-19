Минюст включил в список иноагентов журналиста Рузавина и активистку Федорову

Новыми фигурантами списка иностранных агентов стали три человека и одна организация. В него попали вступивший в ВСУ журналист Петр Рузавин*, бывший депутат городской думы Томска и активистка Ксения Фадеева*, художница Екатерина Кузнецова* и проект «Сфера»*. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Решение о включении Рузавина* в список иностранных агентов приняли из-за его призывов к поддержке ВСУ, а также из-за выступлений против проведения спецоперации.

Фадеева* и Кузнецова*, по данным Минюста, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяли ложь о решениях российских властей.

Проект «Сфера»* осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений, сотрудничал с иностранными агентами и нежелательными организациями.

В пресс-службе Минюста подчеркнули, что из реестра исключили главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашига из-за утраты признаков иноагента.

В начале июня Московская прокуратура передала в Басманный суд материалы уголовного дела против певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) за уклонение от обязанностей иностранного агента. Артистке выписали два штрафа, но она продолжила публиковать в соцсетях материалы без обязательной маркировки.