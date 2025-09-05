Минюст включил в список иноагентов проект «Компромат 1»

Список иноагентов пополнили проекты «Компромат 1» и Om TV, а также экономист и профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки. Об этом сообщил сайт Минюста.

В реестр внесли публициста Сергея Говоруна, активистку Анну Степанову и журналиста Владимира Смолина. Им вменили распространение недостоверных сведений, выступления против СВО и способствование формированию негативного образа ВС России.

В Минюсте добавили, что внесенные 5 сентября в список иноагентов лица проживают за рубежом.

Ранее в стране вступил в силу закон, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. С 1 сентября им нельзя вести занятия как для детей, так и для взрослых.

В случае нарушения закона у гражданина могут аннулировать лицензию. Также новый закон запретил включать признанные иноагентами НКО в реестр в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов.