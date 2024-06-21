Минюст включил три иностранных НПО в список нежелательных в России

Минюст: канадскую, американскую и финскую НПО занесли в список нежелательных

Министерство юстиции России приняло решение включить канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, в список попали Great Commission Media Ministries, Канада, International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»), Финляндия, Great Commission Media Ministries, США.

Согласно законодательству, за участие в финансировании иностранной, признанной в России нежелательной организации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В июле 2023 года Минюст включил Всемирный фонд природы (WWF)* в список нежелательных организаций. Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной. Деятельность фонда в ведомстве назвали прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента