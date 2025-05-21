Минюст сообщил о подготовке ограничений для неплательщиков алиментов

Включенные в реестр неплательщиков алиментов россияне потеряют доступ к порталу госуслуг, не смогут поступить на работу в государственные ведомства, а также потеряют возможность взять кредит на личные нужды. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.

Он подчеркнул, что реестр неплательщиков алиментов начнет работать уже 25 мая. Все включенные туда люди получат ряд ограничений.

«Запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг, запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт, запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — перечислил Забарчук.

Он добавил, что также неплательщики алиментов не смогут брать кредиты на личные нужды за исключением случаев, когда выделенные средства пойдут на погашение долга. Поэтому им останутся доступны только целевые займы.

Ранее первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук заявил, что в реестр неплательщиков сначала попадут те, кого уже привлекли к административной или уголовной ответственности за долги, а также находящиеся в розыске.