Минюст расширил список нежелательных организаций на 6 позиций
Минюст внес шесть иностранных организаций в список нежелательных
Список признанных в России нежелательными организаций пополнили шесть НКО из Грузии, США, Германии и Италии. Это следует из последнего обновления реестра на сайте Минюста.
Новыми фигурантами списка стали грузинская организация «Россияне Батуми»*, немецкий «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете»*, «Ассоциация свободных россиян Италии»* и американские «Фонд памяти жертв коммунизма»*, «Общество памяти» и Human Rights Foundation* (HRF) — «Фонд защиты прав человека»*.
Все новые организации попали в реестр нежелательных после решения Генеральной прокуратуры.
В середине июля Минюст внес в список иностранных агентов Либертарианскую партию России**, писателя Дмитрия Петрова**, журналиста Александра Поливанова** и проект «Четвертый сектор»**. В ведомстве заявили, что все новые фигуранты реестра распространяли недостоверную информацию о решениях властей и выступали против специальной военной операции.
*Признаны в России нежелательной организацией.
**Признаны в России иностранными агентами.