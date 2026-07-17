Либертарианскую партию России внесли в реестр иноагентов

Минюст признал Либертарианскую партию России*, писателя Дмитрия Петрова*, журналиста Александра Поливанова* и проект «Четвертый сектор»* иностранными агентами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Петров* и Поливанов*, по данным Минюста, распространяли недостоверную информацию о решениях властей, выступали против СВО и участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Оба проживают за пределами России. Петров* также участвовал в мероприятиях нежелательной организации. Поливанов* — директор медиапроекта, признанного иноагентом и экстремистским.

Либертарианская партия*, по версии Минюста, распространяла недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе, выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности. Среди членов партии — лица из реестра иноагентов.

Проект «Четвертый сектор»* распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также недостоверную информацию о решениях властей и образовательной системе. Основатели проекта живут за границей.

На прошлой неделе в реестр внесли политика Бориса Надеждина*.

* Признаны иностранными агентами на территории России.