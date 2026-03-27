Минюст признал иноагентом режиссера Павла Таланкина

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов режиссера Павла Таланкина*, снявшего фильм «Господин Никто против Путина». Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Также в перечень внесли журналистку Марина Скорикову*, проект «Христиане против войны»* и Виталия Гинзбурга*, обвинявшегося в хищениях на космодроме Восточный.

В Минюсте отметили, что Гинзбург* распространял фейки о решениях российской власти, материалы иноагентов и критиковал спецоперацию. Сейчас он проживает за пределами страны.

Ранее стало известно, что ведомство включило в список иноагентов правнучку Никиты Хрущева Нину*, а также философа Вадима Штепу*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.