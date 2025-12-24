Минюст может разрешить осужденным отбывать наказание по месту работы
Минюст России собирается разрешить осужденным отбывать наказание на привычном месте работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предлагается предусмотреть организацию исполнения наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осужденных», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что это даст возможность не изолировать оступившихся людей от общества.
В случае, если после вынесения приговора осужденного уволят с основного места работы, его обязуют самостоятельно трудоустроиться или встать на учет в органах службы занятости.
