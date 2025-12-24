Минюст может разрешить осужденным отбывать наказание по месту работы

Фото: РИА «Новости»

Минюст России собирается разрешить осужденным отбывать наказание на привычном месте работы. Об этом сообщили в  пресс-службе ведомства.

«Предлагается предусмотреть организацию исполнения наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осужденных», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это даст возможность не изолировать оступившихся людей от общества.

В случае, если после вынесения приговора осужденного уволят с основного места работы, его обязуют самостоятельно трудоустроиться или встать на учет в органах службы занятости.

