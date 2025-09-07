Министр образования Румынии призвал начать учебный год 8 сентября

Министр образования Румынии Даниел Давид заявил, что учителя, несмотря на протесты, обязаны начать учебный год 8 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

С 11 августа профсоюзы педагогов проводят акции и угрожают забастовкой, требуя отставки министра из-за сокращения бюджета. Давид подчеркнул, что понимает недовольство мерами правительства и уважает право на протест, но, по его словам, учителя имеют юридический и моральный долг перед учениками.

Министр считает, что протест не должен парализовать систему образования, а усилия нужно направить на реформы и развитие. Он также отметил, что не станет проводить «псевдореформы» только ради снижения напряжения.

Ранее МИД Румынии вызвал посла России. Поводом стали атаки на Украину в конце августа. МИД Румынии обвинил российские войска в ударах якобы по гражданским объектам.