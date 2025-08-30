МИД Румынии вызвал посла России

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев получил приглашение в МИД Румынии из-за атаки на Украину в ночь на 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны», — заявили дипломаты.

Поводом стали атаки на Украину в ночь с 27 на 28 августа. МИД Румынии обвинил российские войска в ударах якобы по гражданским объектам.

Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа из-за русофобской кампании в СМИ. Подовом стали публичные высказывания итальянских политиков и то, что дирижера Валерия Гергиева не пустили на фестиваль в Казерте.