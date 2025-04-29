Минфин предложил расширить льготы по налогам для участников СВО

Минфин планирует установить льготы по транспортному и земельному налогу для ветеранов спецоперации и их семей, а также расширить налоговые отсрочки для сезонных видов деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство готовит законопроект о реализации положений основных направлений налоговой политики. К налоговому мониторингу собираются подключить больше компаний, а для многодетных семей установить льготы по имущественным налогам.

Также документ предусматривает освобождение от уплаты туристического налога за проживание по санаторно-курортному лечению.

«Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО», — отметили в пресс-службе.

Ранее правительство запланировало ввести налоговые льготы для семей с двумя и более детьми. Экономический аналитик Инна Литвиненко считает, что инициатива поможет оказать поддержку родителям, у которых возникли финансовые трудности после рождения второго ребенка.