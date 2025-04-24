Аналитик Литвиненко поддержала специальные налоговые льготы для семей с двумя и более детьми

Правительство России объявило о планах введения специальной налоговой льготы для семей с двумя и более детьми. Экономический аналитик и общественный деятель Инна Литвиненко в беседе с MIR24.TV положительно оценила данную меру, отмечая, что помощь необходима многим семьям, испытывающим трудности с финансами.

Так, предлагается снизить налоговую нагрузку для тех родителей, чей совокупный семейный доход не превышает определенной суммы. Такая инициатива призвана поддержать семьи в сложный период финансовых трудностей, связанных с рождением второго и последующего ребенка.

Эксперт подчеркнула, что введение пониженной ставки налога даст существенную поддержку именно тем категориям граждан, чьи доходы ограничены рамками ниже установленных лимитов. Тем не менее, Литвиненко отметила ограничения предлагаемой реформы. Только семьи, чей средний доход на одного члена не превышает полторы величины регионального прожиточного минимума, получат выгоду от налогового послабления.

Эксперт предложила расширить критерии предоставления помощи, увеличив порог дохода до двукратного уровня прожиточного минимума или вовсе отменить условие расчета по этому показателю.