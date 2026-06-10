Психолог Шувалова связала лудоманию с работой дофаминовой системы организма

Лудомания может быть связана с общим стрессом и нестабильностью социального и экономического пространства, но ее корни гораздо глубже. Игра в онлайн-казино, ставки или даже просмотр коротких видео могут вызывать резкий выброс дофамина, формируя зависимость. Психолог Лилия Шувалова в комментарии RuNews24.ru рассказала, что лудомания — это одна из маний, обусловленных работой дофаминовой системы организма.

Ожидание быстрого выигрыша и азарт провоцируют выброс этого гормона, создавая ощущение предвкушения.

«Взрывной рост лудомании, с одной стороны, обусловлен социально-экономическими факторами, а с другой — массовым потоком цифровой информации и гаджетов. Клиповое мышление, которое формируется сейчас у современного поколения, не учит мыслить рационально, и оно подвержено так называемой дофаминовой зависимости», — объяснила психолог.

По ее словам, когда у ребенка в руках постоянно находятся гаджеты, то в зрелом возрасте он с большей вероятностью будет подвержен лудомании. Сначала это безобидные игры в смартфоне и видео в соцсети, но вскоре мозгу требуется еще большая стимуляция. В такой ситуации онлайн-казино и ставки становятся инструментом получения дофамина.

Как отмечает эксперт, в России есть государственные и частные медицинские учреждения, которые могут помочь людям с лудоманией. Однако часто зависимость недооценивается, и близкие не спешат отправить больного к врачу.