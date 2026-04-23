Минэнерго заявило об отсутствии дефицита топлива на заправках
Дефицит моторного топлива на автозаправочных станциях в России отсутствует, предприятия и население обеспечили им в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев.
«У нас нет проблем на заправках. У нас заправки, потребности как населения, так и предприятий обеспечиваются», — сказал министр.
Цивилев подчеркнул, что насыщение внутреннего рынка остается приоритетом, и напомнил о соответствующем указе президента России.
«Это наша стратегия первоочередная — обеспечение внутреннего рынка всем необходимым», — заключил он.
В январе правительство России до 31 июля продлило запрет на продажу бензина, дизеля и других видов топлива за пределы страны. В кабмине отмечали, что эта мера направлена на поддержание стабильности на отечественном топливном рынке.
Также ограничения сняли для производителей нефтепродуктов с целью предупреждения рисков затоваривания.