Минэнерго заявило об отсутствии дефицита топлива на заправках

Цивилев сообщил об отсутствии проблем с топливом на заправках в России

Дефицит моторного топлива на автозаправочных станциях в России отсутствует, предприятия и население обеспечили им в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

«У нас нет проблем на заправках. У нас заправки, потребности как населения, так и предприятий обеспечиваются», — сказал министр.

Цивилев подчеркнул, что насыщение внутреннего рынка остается приоритетом, и напомнил о соответствующем указе президента России.

«Это наша стратегия первоочередная — обеспечение внутреннего рынка всем необходимым», — заключил он.

В январе правительство России до 31 июля продлило запрет на продажу бензина, дизеля и других видов топлива за пределы страны. В кабмине отмечали, что эта мера направлена на поддержание стабильности на отечественном топливном рынке.

Также ограничения сняли для производителей нефтепродуктов с целью предупреждения рисков затоваривания.