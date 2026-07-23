Фейк: «Роснефть» ввела талоны на бензин

В соцсетях появилась информация о том, что «Роснефть» якобы ввела талоны на бензин и предоставляет их на специальном сайте. Сообщения оказались фейковыми.

Фейк

В соцсетях распространяют данные, в которых утверждают, что из-за возникшего дефицита топлива «Роснефть» якобы ввела выдачу талонов на 50 литров.

Оформить талоны можно через специальный сайт: в качестве доказательства приводят баннер с логотипом компании и ссылку на неизвестный ресурс.

Правда

На официальных ресурсах «Роснефти» нет никаких сообщений о введении подобной системы. Все новости и объявления компании публикуют исключительно в ее пресс-центре и на официальных ресурсах сети. Кроме того, «Роснефть» неоднократно предупреждала россиян о мошенничествах, в которых используют символику компании, обещают бонусы или скидки, предлагая перейти на сторонние сайты.

Информацию рекомендуется получать только из официальных каналов. К тому же ссылка, которая стоит в публикации о введении талонов, не относится к ресурсам «Роснефти»: среди официальных площадок компании такого домена нет.

Дополнительным признаком мошенничества является и то, что для получения так называемого топливного талона пользователю надо указать номер телефона. Однако на сайте нет какой-либо информации об организаторе акции. Клиенту сначала предлагается ввести персональные данные, а только потом получить талон, что является признаком фишинговых ресурсов.

В «Роснефти» также отмечали, что массовых ограничений отпуска топлива нет на заправках компании. Даже в период повышенного сезонного спроса компания не объявляла о переходе на продажу топлива по талонам.

Механизм, который описан в распространяемой публикации, соответствует известной мошеннической схеме. О ней представители правоохранительных органов предупреждали в июле 2026 года. По словам зампредседателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду Натальи Халезовой, злоумышленники предлагают гражданам оформить «госталоны» на бензин, после чего перенаправляют их на поддельные сайты для ввода номера телефона и кода из смс.

Скорее всего, вброс сделали с аккаунта «Елена Базалий». Пост уже удалили, но фото пока что остаются в альбомах. К тому же в публикации разместили ссылку на сайт с незащищенным протоколом HTTP, что позволяет злоумышленникам перехватывать личные данные. Если же открыть сайт через защищенный HTTPS, отобразится поддельная страница, стилизованная под сайт «Роснефти». Домен зарегистрировали 22 июля 2026 года через американского регистратора Global Domain Group LLC. Для «Роснефти», которая находится под санкциями США, это крайне странно.

Вброс также может являться частью информационной кампании по раскачиванию темы топливного кризиса. Ранее схожие публикации появлялись в телеграм-каналах «Незыгарь» и «ВЧК-ОГПУ».

Таким образом, информация о том, что «Роснефть» ввела талоны на бензин, является фейковой.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.