Минэнерго рассказало о плане стабилизации электроснабжения Крыма

Минэнерго совместно с Минстроем прорабатывают создание комплексного плана по стабилизации энергоснабжения в Крыму, соответствующие меры обсудили на выездном совещании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании участвовали заместитель министра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов. Обсуждались вопросы, связанные с функционированием топливно-энергетического комплекса республики и ликвидацией последствий внешних воздействий на объекты.

В рамках обсуждения разработки комплексного плана участники совещания уделили внимание направлению формирования аварийного запаса оборудования и материалов.

Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту возобновили. Очереди со стороны Керчи нет.