Минэнерго подсчитало убытки угольной отрасли в 2024 году

Продолжающийся кризис в угольной отрасли России по итогам 2024 года принес профильным предприятиям убытки на 112,6 миллиарда рублей. Такие данные в комментарии РИА «Новости» привел заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

Он добавил, что из 179 угледобывающих предприятий 51 могут полностью прекратить свою работу.

«Это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки», — заявил Исламов.

Кризис в угольной отрасли связан со снижением экспорта в дружественные страны, а также с проблемой переброски сырья на восток. Пропускная способность восточного полигона железной дороги сильно ограничена, и приоритет отдают грузам стратегической важности.

Еще одним фактором стало падение мировых цен на уголь на мировом рынке, что привело к снижению прибыли компаний, продающих сырье за границу. При этом обслуживание техники оборудования и топлива стало дороже.

В конце апреля председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке угольной отрасли.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо вернуть понижающие коэффициенты на перевозку угля по железной дороге и обязать РЖД сохранить объемы экспорта сырья на уровне 2024 года.

По словам Сокола, кризис на угольных предприятиях привел к сокращению доходов отрасли в регионе в 12 раз.