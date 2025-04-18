Сокол предложил Мишустину меры по поддержке угольной отрасли Хакасии

В письме сказано, что угледобывающие компании Хакасии испытывают финансовые трудности из-за падения цен на внешних рынках, укрепления рубля, высоких затрат на логистику и сложностей с экспортом. Доходы отрасли в регионе сократились за 2024 год в 12 раз, некоторые предприятия работают в убыток, сокращая объемы добычи и персонал.

Сергей Сокол считает, что решить проблему поможет скорейшее исполнение антикризисной программы. Среди предложенных мер — возобновление действия понижающих коэффициентов к тарифам на перевозку угля, скидки от РЖД, введение моратория на повышение тарифов. Также предложено заключать с ОАО «РЖД» договоры на вывоз определенных объемов угля и сохранить в 2025 году сибирский экспорт угля не ниже уровня 2024 года.