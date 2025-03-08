Минэнерго не увидело препятствий для приема женщин на работу в ТЭК

Минэнерго: в ТЭК нет барьеров для вовлечения женщин в отрасль

Сегодня в топливно-энергетическом комплексе для женщин нет препятствий, их активно вовлекают в производственные процессы. Об этом РИА «Новости» заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, доля женщин в ТЭК составляет 29%, и их роль продолжает расти.

«В топливно-энергетическом комплексе России занято порядка 2,7 миллиона человек. При этом доля женщин в отрасли составляет около 29% — это более 780 тысяч человек», — отметили в министерстве.

Женщины все чаще занимают лидирующие позиции на всех уровнях, в том числе производстве и топ-менеджменте. Для них открываются большие возможности для построения профессиональной карьеры в отрасли.

Ряд компаний реализуют программы по привлечению женщин к профессиям, насчет которых бытовали стереотипы как об исключительно мужских. Женщины успешно осваивают специальности сварщиков, операторов буровых установок и водителей карьерного самосвала.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил россиянок с 8 Марта. Он отметил, что женщины играют важную роль в армии и успешно работают военными медиками, связистами, геодезистами, снайперами, психологами и операторами БПЛА.