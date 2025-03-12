Минэкономразвития поддержало проект самозапрета на покупки на маркетплейсах

Минэкономразвития поддержало эксперимент, по которому маркетплейсы могут ввести самозапрет или лимит на покупки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы министерства.

Ассоциация компаний интернет-торговли назвала эту меру излишней.

«Если говорить про самозапрет на кредиты, у этой инициативы было понятное целеполагание — борьба с мошенничеством. Однако даже на эту действующую норму нужно внимательно смотреть с точки зрения правоприменения», — рассказала 360.ru представитель ассоциации Наталья Галкина.

Она отметила, что по объемам покупок в интернете лидируют продукты питания.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин описал возможные плюсы и минусы приобретения автомобилей на маркетплейсах.