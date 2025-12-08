Минэкономразвития и Минтруд предложили вдвое поднять лимит сверхурочной работы

Минэкономразвития и Министерство труда подготовили проект изменений в Трудовой кодекс, предусматривающий увеличение годового предела сверхурочной работы до 240 часов. Документ оказался в распоряжении РБК .

По действующему закону, сверхурочная занятость для каждого сотрудника не должна превышать четыре часа за два последовательных дня, а также не может быть больше 120 часов в год. Первые два часа сверхурочной работы оплачивают как минимум в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном.

В прошлом году Минэкономразвития заявило о планах снизить законодательные барьеры на рынке труда, в том числе нормы по сверхурочной работе. При этом для ряда работников (например, из госучреждений, работающих по внутреннему совместительству больше чем на одну четвертую месячной нормы) годовой лимит в 120 часов решили все равно сохранить.

Эта инициатива получила одобрение в правительстве, но в феврале Государственно-правовое управление президента дало на нее отрицательный отзыв.

В начале декабря утвердили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Согласно ей, годовую норму сверхурочных работ увеличат до 240 часов к апрелю 2026 года — при согласии сотрудника и с повышенной оплатой.

Ранее глава департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что россиянам обязаны выплатить 13-ю зарплату, если она указана в договоре. Если выплата носит произвольный характер, то никаких гарантий на ее получение нет.